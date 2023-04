Viabilità Roma Regione Lazio del 28-04-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 28 aprile 2023)DEL 28 APRILEORE 12.20 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE CODE IN ESTERNA TRA PONTINA E DIRAMAZIONESUD E CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLA A24 SI STA IN CODA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREIZONECODE NEI DUE SENSI INVECE SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSINIANA, E SULLA CASILINA TRA TORREGAIA E FINOCCHIO PER IL TRASPORTO PUBBLICO SEGNALIAMO LA CRICONE RIATTIVATA SULLA LINEA METRE DOPO IL GUASTO ALLA LINEA AEREA. PERTANTO IL SERVIZIO è ATTIVO SULL’INTERA LINEA DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO È TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral