Viabilità Roma Regione Lazio del 28-04-2023 ore 08 | 15

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 28 aprile 2023)DEL 28 APRILEORE 7.20 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO SEGNALANDO CODE PER INCIDENTE SULLA PONTINA TRA CASTELNO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE EUR CODE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA DIRAMZIONESUD E ARDEATINA CON RIPERCUSSIONI SULA DIRAMZIONESUD DA TORRENOVA IN INGRESSO IN ESTERNA CODE TRA PRENESTINA E NOMENTANA SI STA IN CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDOE LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO PER IL TRASPORTO PUBBLICO SEGNALIAMO LA CRICONE PARZIALEMTNE SOSPESA SULLA LINEA METRE A CAUSA DI UN GUASTO ALLA LINEA AEREA. PERTANTO IL SERVIZIO è ATTIVO TRA COLOMBO E ACILIA, MENTRE ...