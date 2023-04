“Via da Mediaset | dove va” Barbara D’Urso | schiaffone a Pier Silvio Berlusconi | la notizia è clamorosa

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 28 aprile 2023) Importante novità su, infatti potrebbe lasciare ben prestosecondo le ultime indiscrezioni. Ormai è da tempo che circolano informazioni negative sul conto della conduttrice televisiva, infatti dopo essere stata ridimensionata adesso potrebbe addirittura perdere completamente ogni possibilità lavorativa con l’emittente di. E il suo futuro sarebbe già stato delineato, visto che è stata già contattata per un altro programma. Scoperto quindi cosa potrebbe succedere nel futuro di, che non dovrebbe più essere a. Ovviamente non abbiamo conferme né dal Biscione né dalla popolare presentatrice, ma è stato il sito Affari Italiani a dare in anteprima una news ...