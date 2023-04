Vespa ospita Matteo Renzi per promuovere il “Riformista” | che sarà diretto dall’ex premier e dal nipote del conduttore

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 28 aprile 2023) “Cinque minuti” per il lancio de “Il” firmato. “E’ ormai sulla rampa di lancio”, annuncia il senatore di Italia Viva nella sua Enews. Impegnato nel ruolo dire editoriale, affiancato dalre responsabile Andrea Ruggieri. “Per vedere il primo numero l’appuntamento è per martedì 2 maggio quando su Rai1 alle 20.30 mostrerò a Brunoe a tutti voi la prima copia fresca di stampa. Insomma: ci siamo. E grazie a chi sta continuando a scrivere idee per il giornale”, fa sapere l’ex. Un vero e proprio lancio sulla prima rete del servizio pubblico, nell’orario di punta con davanti alla tv in media più di quattro milioni di telespettatori. I “Cinque minuti” di Bruno, al netto dei meriti del giornalista e del ...