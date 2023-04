(Di venerdì 28 aprile 2023) Nonostante laposition persa, per Maxsi tratta comunque del miglior risultato di sempre a Baku . Unaposizione per cominciare il GP della, dove andrà all'attacco con ...

Nonostante la pole position persa, per Maxsi tratta comunque del miglior risultato di sempre a Baku . Una buona posizione per cominciare il GP della domenica, dove andrà all'attacco con una Red Bull velocissima nei rettilinei. ...Anchesi è migliorato, ma di poco terminando il suo giro in 1'40'391. L'olandese è stato ...per Carlos Sainz che ha raccolto la quarta prestazione a ben otto decimi dal compagno di ...... persino sfortunato nel primo tentativo del Q3 quando trova la pole a pari merito con, ...solo che bisognerà aspettare due giorni.

Verstappen: "Peccato per la pole, ma abbiamo una buona macchina per domenica" Autosprint.it

L'olandese, come al suo solito, ha già spostato l'attenzione sulla corsa della domenica, convinto di avere un'ottima macchina per puntare al bottino grosso ...Clamorosa pole di Charles Leclerc e della Ferrari nella qualifica che determina lo schieramento del Gran Premio di Baku. Il pilota monegasco è stato impressionante nel corso della ...