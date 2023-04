“Verissimo” | gli ospiti del 29 e 30 aprile 2023

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 28 aprile 2023) In onda a partire dalle 16.30 Silvia Toffanin accoglie in studio per la loro prima intervista di coppia Claudio Bisio e la moglie Sandra Bonzi. Aanche Rosanna Lambertucci con la figlia Angelica, l’attrice Gabriella Pession e l’ultimo eliminato dal serale di “Amici” di Maria De Filippi, il ballerino Ramon. Infine, sarannoPrimo Reggiani e Raniero Monaco di Lapio, impegnati nella serie di successo di Canale 5 “Il Patriarca”. Alla luce della riapertura di un’inchiesta da parte del Vaticano sul caso di Emanuela Orlandi, scomparsa il 22 giugno del 1983 a soli 15 anni, sarà ospite per la prima volta a, per un’intensa intervista, il fratello Pietro Orlandi. Inoltre, in studio: Michelle Hunziker e Gerry Scotti, super nonni tornati dietro al bancone di “Striscia la notizia” e il giornalista Paolo Brosio, che ha ...