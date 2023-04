(Di venerdì 28 aprile 2023) "È urgente trovare un accordo per organizzare elezioni libere, eque e inclusive per le prossime elezioni presidenziali e legislative previste nel 2024 in: se queste elezioni non si ...

...in grado di esercitare un'influenza positiva sul processo negoziale guidato dale di portare il Paese sulla strada della democrazia e del rispetto dei diritti umani", ha evidenziato...... in Colombia, una conferenza internazionale sul processo politico in, alla quale hanno ... Josep, ha espresso parere positivo e al leader venezuelano Nicolás Maduro politiche che ......dell'attuazione del fondo fiduciario unico per gli investimenti sociali in", ha riferito ... Josep. I ministri degli Esteri del Cile, Alberto van Klaveren; Bolivia, Rogelio Mayta, e ...

Venezuela: Borrell, 'aperto spiraglio per risolvere la crisi' Tiscali Notizie

El mandatario colombiano viaja por primera vez a nuestro país y al continente europeo desde que llegó a la Presidencia. Sánchez quiere conocer de primera mano la visión de Petro sobre la situación ven ..."È urgente trovare un accordo per organizzare elezioni libere, eque e inclusive per le prossime elezioni presidenziali e legislative previste nel 2024 in Venezuela: se queste elezioni non si svolgeran ...