(Di venerdì 28 aprile 2023) Al Estadio Jose Amalfitani il, senza vittorie da cinque turni, ospita il San, seconda forza del campionato distante sei punti dal River Plate. Con la sconfitta per 1-2 subita in casa del Colon (a segno il giovane Prestianni), il Fortin è sceso al sedicesimo posto della classifica. Sono soltanto tre le vittorie conquistate InfoBetting: Scommesse Sportive e

Nella Liga Profesional argentina successo per 2 - 1 del Colon sul: i padroni di casa nel primo tempo in gol con Abila, autore di una doppietta mentre gli ospiti accorciano con ......00 Belouizdad - Mamelodi 21:00 ALBANIA SUPER LEAGUE Egnatia - Laci 15:00 Teuta - Erzeni 18:00 Vllaznia - Tirana 18:00 ARGENTINA LIGA PROFESIONAL Colon -01:30 Arsenal Sarandi - Union ...Almada, 21 anni, è un trequartista , un numero 10, o almeno in quel ruolo è riuscito a imporsi nel mondo del calcio, cresciuto e lanciato dal: ha dribbling, estro, capacità di ...

Velez Sarsfield-San Lorenzo (sabato 29 aprile 2023 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici Infobetting

Results from Argentine football: Colon 2, Velez Sarsfield 1 Lanus 2, Sarmiento 1 Arsenal 2, Santa Fe 1 CA Central Cordoba SE 0, Godoy Cruz 2 Belgrano 1, Newell's 0 San Lorenzo 1, CA Platense 0 Rosario ...Atletico Tucuman vs. River Plate, 8:30 p.m. Saturday, April 29 Velez Sarsfield vs. San Lorenzo, 1 p.m. Gimnasia vs. Tigre, 3:30 p.m. Instituto AC Cordoba vs. CA ...