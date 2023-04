(Di venerdì 28 aprile 2023) Cala il sipario sulla quinta giornata della 54ma edizione della, uno degli eventi più importanti e prestigiosi nel panorama dellaolimpica internazionale. Nelle acque di Hyeres si sono disputate quest’oggi le ultime prove delle flotte Gold prima delledi domani. Andiamo a scoprire tutto quello che è successo. Nei Nacra 17 si sono qualificati per lale coppie Gianluigi Ugolini/Maria Giubilei (oggi 10-3-11-2) e Vittorio Bissaro/Maelle Frascari (7-9-8-4), rispettivamente con il terzo (65) e sesto (80) miglior punteggio assoluto, mentre sono statia sorpresa i campioni olimpici, mondiali ed europei in carica Ruggero/Caterina, che ...

Si apre ufficialmente domani a Hyères la 54° edizione dellaOlympique Française, una tra le più importanti regate internazionali riservate alle classi olimpiche, valida come seconda tappa del circuito mondiale 2023. Da lunedì scenderanno in acqua per ...Si apre ufficialmente domani a Hyères la 54° edizione dellaOlympique Française, una tra le più importanti regate internazionali riservate alle classi olimpiche, valida come seconda tappa del circuito mondiale 2023. Da lunedì scenderanno in acqua per ...

Vela, Semaine Olympique Française 2023: avanzano in Medal Race quattro equipaggi italiani, eliminati Tita/Banti OA Sport

Cala il sipario sulla quinta giornata della 54ma edizione della Semaine Olympique Française, uno degli eventi più importanti e prestigiosi nel panorama della vela olimpica internazionale. Nelle acque ...Va ufficialmente in archivio anche la quarta giornata della 54ma edizione della Semaine Olympique Française, uno degli eventi più importanti e prestigiosi nel panorama della vela olimpica internaziona ...