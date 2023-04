Vela | Golden Globe | è sudamericana la prima donna a vincere la competizione

(Di venerdì 28 aprile 2023) Si è conclusa la, svoltasi nelle acque al largo di Les Sables-d’Olonne, nel nord della Francia. Al’oro è stata Kirsten Neuschaefer, che è diventata lanella storia dellaa trionfare. La sudafricana, infatti, manterrà questo record. Molto bella la storia della Neuschaefer che con la sua Minehaha, una barca d’epoca comprata usata negli Stati Uniti e restaurata durante il lockdown causato dalla pandemia, ha vinto la. La sudafricana, infatti, ha passato 235 giorni, più di sette mesi consecutivi, in mare da sola, passando i tre famosi capi dei navigatori degli oceani del sud: il Capo di Buona Speranza in Sudafrica, Capo Leeuwin a sud dell’Australia e il temuto Capo Horn in Sudamerica. Dopo aver trionfato, la ...

Kirsten Neuschafer è la prima donna della storia a vincere la Golden Globe Race, il giro del mondo in solitaria in barca a vela.

Impresa della velista sudafricana Kirsten Neuschaefer, vincitrice della Golden Globe Race 2023 e prima donna a conquistare il trofeo del giro del mondo in solitario su barche vintage. Dopo 235 giorni di navigazione in solitaria in mare aperto, e senza assistenza, Kirsten Neuschäfer è tornata sulla terra ferma diventando la prima donna a vincere il Golden Globe Race.