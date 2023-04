Varese | 17enne aggredito da baby gang fuori da scuola a Gallarate | calci e pugni per i soldi che aveva in tasca

(Di venerdì 28 aprile 2023) Quattro minorenni sono stati arrestati dalla Polizia in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari di Milano, con accuse a vario titolo per rapina e lesioni aggravate, per avere picchiato nel settembre scorso unda). Accerchiato mentre rientrava a casa, secondo le indagini, il ragazzo è stato preso ariportando fratture e traumi anche al volto, e poi rapinato del denaro chein. Nei confronti degli aggressori il questore di, Michele Morelli, ha anche emesso un Daspo cosiddetto “contesto”, cioè che gli impedirà di partecipare per un anno a ...

