Vallo della Lucania | nascondeva arma con matricola abrasa | in manette 35enne

(Di venerdì 28 aprile 2023) I CarabinieriStazione di Laurito, hanno arrestato, nella flagranza di reato, per detenzione illegale dida sparo conun uomo di 35anni originario di Montano Antilia (SA). I militari, durante un servizio di controllo dinamico del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati, con particolare attenzione ai reati in materia di detenzione di armi, hanno controllato e perquisito l’abitazione dell’indagato, rinvenendo e sequestrando un fucile conunitamente a quattro cartucce caricate a pallettoni. L’arrestato è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di. Segui ZON.IT su Google News.

In particolare, sono state le Fiamme GialleCompagnia diLucania che hanno eseguito un controllo in un grande magazzino del basso Cilento, al cui interno hanno rinvenuto, sui vari ...In particolare, sono state le Fiamme GialleCompagnia diLucania che, durante un normale servizio di controllo del territorio, a seguito di mirati sopralluoghi, hanno ispezionato un ...... l'uscita consigliata è in località Piedipaterno didi Nera, con percorrenzastrada regionale 395 e rientro sulla SS3 'Flaminia' allo svincolo di Spoleto Nord; - per il traffico...

Vallo della Lucania, sotto sequestro articoli di cartoleria pericolosi la Città di Salerno

Ludovica Valli è diventata mamma da poco del suo secondo bambino Otto Edoardo, la sua bambina più grande, Anastasia, ha, invece, recentemente compiuto due anni. L'influencer ...Sport Marcialonga a un passo dalle Dolomiti, un mese alla cycling craft - CorriereQuotidiano.it - Il giornale delle Buone Notizie ...