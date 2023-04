Uomo ucciso a coltellate nel Barese | un sospettato in caserma

Undi 50 anni, Antonio Monopoli, è statoa Bitonto (Bari) questa mattina intorno a sei. La vittima è stata ferita mortalmente con alcuni colpi di arma da taglio al busto. E' accaduto in via ...L', il 10 marzo dell'anno scorso a Manziana, ha investito el'80enne Lina Cappelletti mentre attraversava a piedi la strada. La vittima, nonostante l'età avanzata, godeva ancora di ottima ...... ricavato in una costruzione a un piano in via Alia, una stradina alla borgata Finocchio , alla fine si è rivelato una tomba per Khan Gulab , cittadino afgano di quarant'anni,a sangue freddo ...

A Bitonto, in provincia di Bari, un uomo di 50 anni, Antonio Monopoli, è stato ucciso a coltellate. L'omicidio è avvenuto in pieno centro storico, poco dopo l'alba di venerdì. Sull'accaduto indagano g ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ...