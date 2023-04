Uomo avvolto dalle fiamme sul Gra | l’autore del video rimpiange non averlo aiutato | “Ho fatto una caz***a”

Leggi su tpi

(Di venerdì 28 aprile 2023) “Da quando è successo vivo con un rimorso enorme. Non immaginavo che sarebbe andata così. La morte di quell’, il vespaio per il”: a parlare è Adriano,di un filmato che mostra uninsul Grande raccordo anulare di Roma, il pittore Francesco Sandrelli. Lo ha registrato lo scorso 6 febbraio, mentre la vittima, avvoltaper un cortocircuito avvenuto nella sua auto, era agonizzante: sarebbe morto un mese e mezzo dopo a causa delle ustioni. Nella clip, poi caricata sui social (e in seguito rimossa) lo si sente affermare “A zi’, hai pijato foco? Senti che callo, mamma mia”. Di quelle parole ora si pente. Così come di non aver prestato aiuto. “Sono pentito di non essermi fermato e di aver diffuso il. Adesso il ...