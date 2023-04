Uomini e Donne | Vittoria Deganello racconta come ha vissuto il parto | “È stata l’esperienza più bella che io abbia mai vissuto”

Leggi su isaechia

(Di venerdì 28 aprile 2023) Lo scorso 25 aprile è diventata mamma per la prima volta, ex corteggiatrice di. L’influencer ha dato alla luce proprio nel giorno della Liberazione la piccola Ginevra, nata dalla relazione, finita ancor prima del dolce annuncio, con il calciatore della Spal Alessandro Murgia. Se il centrocampista si è chiuso nel massimo riserbo, sua sorella, l’attrice Nicole Murgia, attraverso una storia Instagram ha risposto in modo secco alle insistenti domande dei social, ribadendo di non voler fare teatrini social. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha anche ammesso che Alessandro era presente al. Nessuna dichiarazione in merito da parte di. La neomamma ha preferito dedicarsi alla sua bambina, evitando ogni guerra ...