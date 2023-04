Uomini e donne | Sophie Codegoni svela la data del parto

(Di venerdì 28 aprile 2023)e Alessandro Basciano si avvicinano sempre di più allatanto attesa del, che porterà alla nascita della loro prima figlia, Celine., nonostante la sua giovane età, è ufficialmente entrata nel nono mese di gravidanza. Entrambi sono impazienti di poter finalmente stringere tra le braccia la loro nuova arrivata. Un grande cambiamento dal giorno in cui erano alla ricerca dell’amore a. Daal Grande Fratello, la vita die Alessandro, entrambi ex protagonisti di, si sono innamorati durante la partecipazione al Grande Fratello e da quel momento non si sono mai ...

Sostenere chesono fisiologicamente diversi non è né patriarcato né transfobia, ma la semplice realtà dei fatti decretata dall'evoluzione, da una conformazione fisica diversa, persino ...Ancora: fronte del 61 per cento di madri con un figlio minorenne occupate (tresu cinque), glinella stessa condizione che hanno un lavoro sono l'88,6 per cento. I NUMERI Nella pratica, ...Si inizia lunedì 8 con gli incontri relativi alle qualificazioni, poi da martedì 9 sarà già tempo di main draw per quanto riguarda le. Gliinvece apriranno le danze mercoledì 10, con le ...

Ecco le notizie della newsletter di questa settimana: - Lo dice l’Inps: le donne pensionate prendono il 33% in meno degli uomini ...Dopo aver visto al centro dello studio Aurora discutere con Armando, tra vecchie tensioni, polemiche ed ex corteggiatrici (è stata messa in mezzo Lucrezia Comanducci) e dopo il momento emozionante di ...