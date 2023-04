Uomini e Donne | l’opinione di Chia sulla puntata del 28 04 23

Leggi su isaechia

(Di venerdì 28 aprile 2023) E’ vero, verissimo, quel che ha detto oggi Queen Mary. “non è Un giorno in pretura“. Indagare su (presunti) sordidi segreti celati dagli altri partecipanti “non è un reato“, come dice Tina Cipollari, ma non c’entra manco una mazza con quello che dovrebbe essere lo scopo del programma. E fin qui siamo tutti d’accordo. Quello che mi sfugge, però, è perché la prima volta che a “indagare” è Aurora Tropea le si debba sottolineare che quello è “compito della redazione!“, che “voleva portare in studio un’illazione!” e che lei “si permette di venire qui a fare altro anziché trovare il fidanzato!“, per poi storcere il naso (dopo DUE ORE passate a leggere messaggi e ad ascoltare vocali random, con tanto dimata a Lucrezia Comanducci live from Miami, però…) dicendo che “abbiamo proprio toccato il fondo…“, quando sono SEI ANNI ...