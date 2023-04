Uomini e Donne | anticipazioni 28 aprile | secondo Aurora | Armando mente

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 28 aprile 2023)28: eccoci all’ultima puntata della settimana… Vediamo cosa succederà! Cominciamo col dire, cheTropea edIncarnato continueranno a litigare. Verrà chiamato in causa anche Gianni Sperti.28porta le prove contro. Intanto Silvia e Sabino… La dama continua con le sue accuse nei confronti del cavaliere e dice di essere in possesso di prove audio, in cui si sentirà la voce dell’ex corteggiatrice Lucrezia Comanducci. Per il momentoTropea ha condiviso questi vocali soltanto con l’opinionista Gianni Sperti, che sarà dalla sua parte....