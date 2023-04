Uomini e Donne | anello fatto col latte materno | è bufera su Ludovica Valli

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 28 aprile 2023)è al centro di una nuova polemica social. L’ex tronista dinegli anni è stata spesso nell’occhio del ciclone per le alcune sue trovate che non sono andate a genio al suo pubblico, proprio come quest’ultima. La, infatti, qualche ore fa ha sfoggiato nelle sue storie Instagram un nuovoche di per sé a guardarlo, non aveva niente di strano. Se non fosse che questoè realizzato con un “materiale” molto particolare: ildel suo secondo figlio, Otto Edoardo., il nuovodiscatena il panico sui social Il nuovosfoggiato da...