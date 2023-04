Uniti per le Marche | Bper dona 205mila euro per comuni e associazioni

Una mamma mucca, dopo la nascita del suo piccolo, non aveva abbastanza lattesfamarlo: l'allevatore ha deciso di adottarlosalvargli la vita. In Colorado , negli Statid'America, gli agenti della Polizia locale sono stati contattiun motivo alquanto insolito. Nel giardino di una casa, in un quartiere ...le Marche": Saranno destinati a Comuni, scuole, associazioni i 205 mila euro donati da Bper Banca, proventi della raccolta fondi tra clienti e dipendenti lanciata all'indomani dell'alluvione ...Secondo il rapporto comegli altri paesi dell'area dell'euro "pesano la persistente instabilità ... I recenti episodi di crisi bancarie negli Statie in Svizzera hanno determinato un forte ...

Uniti per le Marche - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Il centro, situato all’interno di Magazzino Italian Art a Cold Spring, apre il 29 aprile 2023, in occasione del terzo anniversario della morte del critico ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...