Unione Professionisti | un punto di riferimento per la formazione professionale

Leggi su nextquotidiano

(Di venerdì 28 aprile 2023) Laè la risorsa più preziosa che un professionista possa avere per affrontare con successo tutte le sfide del mercato del lavoro. In una realtà caratterizzata da repentini cambiamenti e dalla costante diffusione di nuove informazioni e tecnologie, un processo di apprendimento continuativo è il modo più concreto per accrescere le proprie competenze e non rischiare di essere tagliati fuori dal mondo del lavoro. Ma lacontinua è anche un obbligo finalizzato al raggiungimento di un determinato quantitativo di crediti formativi professionali (CFP), necessari ex lege all’esercizio della professione da parte di alcune categorie iscritte a un Ordine o a un Albo. Di conseguenza, è fondamentale non trascurare questa necessaria fase di apprendimento e rivolgersi a istituti di...