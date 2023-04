Una ' finta' esplosione del Vesuvio per festeggiare lo scudetto | la preoccupazione dell' Ente Parco

Quello che succede subito dopo avrebbe del paranormale, ma solo per chi non conosce la tecnica e la velocità di Isak :doppiadi corpo evita il contatto con Gueye e apre lo spazio alla ...... dagli organi di stampa, dell'intenzione di alcuni esponenti della tifoseria della squadra del Napoli di festeggiare l'imminente scudetto organizzandosimulazione dell'esplosione del Vesuvio, con ...In tal caso gli hacker, evidentemente pigri o alle prime armi, non si sforzano neanche di crearerete dove far cadere le loro vittime ma chiedono direttamente soldi. In un'occasione la '' ...

Una finta rapina e una rissa con coltello: a Seregno sei stranieri ... IL GIORNO

Nelle prossime ore, la città di Napoli potrebbe vivere una festa attesa da oltre 30 anni: manca infatti solo la matematica alla vittoria della squadra di Spalletti dello scudetto e la città si sta ...Un truffatore si sarebbe finto Massimiliano Gallo e sarebbe riuscito a far credere a una fan di essere l'attore per estorcerle denaro.