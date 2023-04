Una 35enne picchiata e stuprata in ascensore alla stazione di Milano | un fermo

donna è stata violentata alla stazione Centrale di Milano da un uomo di origini straniere senza fissa dimora. Il presunto aggressore è stato rintracciato e sottoposto a fermo dalla Polizia ...BOLOGNA - La squadra Mobile di Bologna ha arrestato due malviventi, un 29enne bolognese emodenese, che avevano rubatoborsa a un'anziana dentro al parcheggio di un supermercato, con un raggiro semplice ma molto diffuso: lanciando per terra monetine che poi fingevano cadute ...storia a dir poco sorprendente quella di Enrico Magnani,di Santarcangelo da qualche tempo residente a Cesenatico e in queste ore in partenza per Milano da unico romagnolo convocato al "...

Milano, 35enne violentata in ascensore alla stazione Centrale: fermato il presunto aggressore Corriere Milano

Una donna è stata violentata alla stazione Centrale di Milano da un uomo di origini straniere senza fissa dimora. Il presunto aggressore è stato rintracciato ...Nasconde un fucile in casa. A Sapri i carabinieri hanno arrestato un 35enne. I Carabinieri della Stazione di Laurito ...