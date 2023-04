...aver regalato alla città il primosmart wall alla Metro Garbatella di Roma, Yourban2030 e Myllennium Award, in collaborazione con Atac, tornano alla metro, stavolta a Pietralata, con un...L'evento è in programma domani e domenica. Roma tenta di togliersi di dosso i guai "" sul circuito di Vallelunga, con vetture rigorosamente a benzina, grazie alla Lotus Speed Cup, ...in un...Si tratta di untipo di camino '', che per funzionare non necessita di canna fumaria e perciò garantisce una certa facilità di pulizia e manutenzione. Nell'appartemento si trova una ...

Un nuovo green smart wall per Roma, "Il Tocco della Vita" - Il Sole ... Il Sole 24 ORE

Harrison Marshall ha costruito una Skip House, abitazione green e sostenibile riciclando un bidone della spazzatura contro il caro affitti.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...