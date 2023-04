Un inverno lungo un anno | gli ultimi anni della guerra visti dagli occhi di un bambino

... e di qui scendiamo alle autoil sentiero più diretto in un'ora e mezza. Un po' di neve ... perché sappiamo tutti che è più facile farsi male nei posti facili, soprattutto d'. Tutto bene e ...La Venere del Botticelli, allora, simbolo della rinascita e della primavera che fiorisce dopo il rigidopandemico, è la testimonial d'eccezione che ci prende per mano e ci accompagnerà...È uscito il nuovo libro di Paolo Fallai, "Unun anno" è uno scritto che racchiude tutto il dramma, la sopravvivenza, la forza della famiglia e gli ideali della guerra civile in Italia. Un racconto intriso di una scemata convinzione ...

Un inverno lungo un anno, la Liberazione vissuta da un bambino Agenzia ANSA

Mediaset supera di nuovo la Rai. Dalla fine di febbraio (quindi dopo il Festival di Sanremo) al 22 aprile, il Biscione torna ad avanzare rispetto alla tv pubblica. Non è la prima volta che accade, era ...'Se un uomo non ha il coraggio di difendere le proprie idee, o non valgono nulla le idee o non vale nulla l'uomo' (Ezra W.Pound) ...