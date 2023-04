Un giorno da Toro

Leggi su seriea24

1946: "Ciò che ha fatto il Torino dal 5' al 20' del primo tempo è stato un vero capolavoro". "Uno spettacolo magnifico che ha riconciliato con il gioco del calcio: sei gol nei primi 20 minuti". Questo il commento dei giornali dell'epoca a suggello della devastante vittoria del Grande Torino, a Roma, contro il giallorossi. Alla fine il risultato sarà ancora più rotondo, 7-0, e all'uscita dal campo di Valentino Mazzola e compagni tutta la tifoseria romanista si alzerà in piedi per tributare ai granata una sportivissima standing ovation. 2002: Muore a Torino Francesco Franzoni, attaccante degli anni Venti, campione d'Italia sotto la guida del presidente Marone Cinzano e compagno di squadra del trio delle meraviglie, Baloncieri – Libonatti -Rossetti II