Un angelo per una ‘Primavera di rinascita’ | monumento allo Spallanzani

(Di venerdì 28 aprile 2023) Dg Vaia: "Sono convinto che usciremo più forti da questa pandemia mettendo in campo azioni che ci permetteranno di superare i limiti emersi durante gli ultimi anni : partendo da scuola e trasporti fino ai giovani e alla loro inquietudine, passando per il rafforzamento del Servizio sanitario nazionale e per l'attuazione di tutte le riforme necessarie. Per non tornare mai più indietro" Unmonumentale per unadi. E’ la scultura inaugurata oggi all’Istituto nazionale malattie infettive Lazzarodi Roma, alla presenza del ministro della Salute, Orazio Schillaci. L’opera – spiega il ministero in una nota – è stata donata dall’Associazione nazionale Funzionari di Polizia di Roma “per testimoniare gratitudine al personale delloe, idealmente, a tutte le ...