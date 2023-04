i soldi stanziati dal governo per il terremoto, in particolare i Cas (Contributi autonoma ... Due le modalità di presentazione della domanda: invio alla PEC del Comune (comune.@...← Provincia Perugia, il Consiglio approva il Documento unico di programmazione 2023 - 2025i soldi stanziati dal governo per il terremoto → Potrebbe anche interessarti ...Ma il sangue con le sue eterne contraddizioni e misteriose implicazioni è davvero l'unico retaggio possibile" ←i soldi stanziati dal governo per il terremoto Potrebbe anche ...

Umbertide, arrivano i soldi stanziati dal governo per il terremoto Umbriadomani

Nessuna nuova richiesta di verifiche su edifici privati è arrivata agli uffici del Comune di Umbertide in seguito alla scossa di terremoto di ieri mattina alle 8.56 con magnitudo 3.3, ancora una volta ...Ancora una scossa, magnitudine 3.3: edifici e campanile intatti, ma per la gente la paura è senza fine. Sono ancora 41 gli sfollati dopo la botta di marzo: "Viviamo nella palestra, vogliamo tornare a ...