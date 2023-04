Ultime Notizie – strade pedonali e punti di soccorso | il piano

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 28 aprile 2023) Napoli si prepara alla festa per il terzo scudetto che potrebbe partire domenica prossima, 30 aprile, al termine della partita contro la Salernitana prevista per le 15. La Lega di Serie A ha comunicato l’ufficialità dello spostamento del match da sabato a domenica. Inoltre nella 33esima giornata Udinese-Napoli si giocherà ale 20.45 di giovedì 4 maggio e nella 34esima Udinese-Sampdoria sarà alle 15 di domenica 7 maggio. Ilper la festa scudetto prevede sia una maxi zona rossa in centro che unsanitario per fronteggiare le emergenze. La maxi zona rossa comprenderà la quasi totalità del centro di Napoli. Il sindaco Gaetano Manfredi ha firmato l’ordinanza con la quale si istituisce, dalle 12 di domenica alle 4 di lunedì 1° maggio, il divieto di transito e di circolazione veicolare nell’area del centro cittadino. Queste le ...