Ultime Notizie – Spezia-Monza 0-2 | gol di Ciurria e Carlos Augusto

(Di venerdì 28 aprile 2023) Ilvince 2-0 sul campo dellonel match valido per la 32esima giornata della Serie A 2022-2023. I lombardi si impongono con i gol di, a segno al 21? con una precisa conclusione di sinistro dal limite dell’area, e, che chiude i conti al 93?. La vittoria permette aldi salire a 44 punti. Lorimane a 27 punti e rischia di essere superato dal Verona, attualmente terz’ultimo a quota 26. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Prestazioni gradite in particolar modo a Maurizio Sarri, che secondo le di mercato lo avrebbe chiesto alla Lazio come rinforzo di centrocampo. Possibile interesse della Lazio per ...

