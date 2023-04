Ultime Notizie – seduta sospesa | deputato al Gemelli

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 28 aprile 2023) Angelo Bonelli ha accusato oggi un malore in aula alla Camera, pochi minuti dopo essere intervenuto nelle dichiarazioni di voto sul Def. Il presidente della Camera Lorenzo Fontana ha quindi sospeso immediatamente laquando a parlare era il capogruppo di Azione-Iv Matteo Richetti, mentre Bonelli veniva trasportato in infermeria per i primi accertamenti. IlAvs non ha perso i sensi, è cosciente ma, su consiglio dei sanitari, si è recato al Policlinicoper ulteriori accertamenti.