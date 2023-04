Ultime Notizie – “Schiacceremo Biden e riconquisteremo Casa Bianca”

(Di venerdì 28 aprile 2023) L’ex presidente Usa: “L’America dovrà scegliere tra successo e fallimento, sicurezza o anarchia, prosperità o disastro “Joe” e “la”: davanti ai suoi elettori nel New Hampshire, Donald Trump ha usato toni forti per lanciare la sua sfida al presidente, che il 25 aprile ha formalizzato la sua candidatura per il voto del 2024. “Martedì Joeha dichiarato ufficialmente di volere altri quattro anni disastrosi” al potere, ha dichiarato l’ex presidente repubblicano, secondo cui gli Stati Uniti, sotto il mandato del democratico, sono diventati un Paese dove violenza e criminalità dilagano, schiacciato dall’inflazione e dove le banche “crollano”. Nel 2024, l’America dovrà scegliere tra “successo e fallimento”, “sicurezza o anarchia”, ...

La presidente del Tribunale numero 1 di Tortosa, in provincia di Tarragona , ha archiviato il caso sull'incidente stradale del 2016, a Freginals, dove morirono 13 studenti , tra i quali sette giovani ...È un rimbalzare diin lungo e in largo per un secolo, più che breve, denso: entusiasmi, ... Nellestagioni ha portato in scena Non svegliate lo spettatore, omaggio alla vita e alle opere ...Le Capitali vi porta leda tutta Europa, attraverso i reportage sul campo della rete di EURACTIV. Potete iscrivervi alla newsletter qui . Ricordiamo che EURACTIV desidera continuare a fornire contenuti di alta ...

Ucraina, ultime notizie. I russi scavano trincee per fermare i carri armati di Kiev. Telefonata ... Il Sole 24 ORE

Dopo gli episodi di violenza registrati negli ultimi giorni nel rione Esquilino, tra la stazione Termini e piazza Vittorio, gli albergatori della zona lanciano l’allarme: «Non possiamo più pensare di ...Due sconfitte e un pareggio. La Roma di Mourinho non ha mai vinto contro il Milan Giusto perché siamo alle porte di maggio e il mal tempo sembra ormai alle spalle. Altrimenti – parafrasando l’indiment ...