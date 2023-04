Ultime Notizie Roma del 28-04-2023 ore 15 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 28 aprile 2023)dailynews radiogiornale venerdì 28 aprile Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno essere in apertura in Ucraina centrale altri tre cadaveri sono stati recuperati tra le macerie di un residenziale tra le macerie di un residence colpito Questa mattina è un missile Russo portando così a 14 il bilancio delle vittime tra cui due bambini aggiornamento è stato comunicato dal ministro degli affari interni in totale insieme con le due vittime di dinipro dell’Ucraina orientale sono 16 morti provocati dagli attacchi russi di oggi i preparativi per la contro Ucraina stanno per finire per ma intanto il Ministro della Difesa nel giorno in cui il paese è stato colpito da vari Raid Russi non appena acceso la volontà di Dio le condizioni meteorologiche la decisione dei comandanti lo faremo in un briefing online senza fornire una data per l’inizio della ...