Ultime Notizie Roma del 28-04-2023 ore 12 | 10

(Di venerdì 28 aprile 2023)dailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto da Francesco Vitale attacchi missilistici che uccidono tra i denti nel sonno incluso bambino di 2 anni sono la risposta della Russia tutte le iniziative della Pace la via per la pace e cacciare la Russia dall’ucraina la via per la pace armata in Ucraina con gli F16 e proteggere i bambini dal tenore Russo scrive su Twitter il ministro degli Esteri ucraino dimitro guleba Papa Francesco è partito per il tuo viaggio apostolico di tre giorni in Ungheria e il quarantunesimo del pontificato è il secondo di anno dopo quello Repubblica Democratica del Congo in un viaggio apostolico molto intensi in un paese che dista 166 km dal confine ucraino durante la visita i Pontefici affronterà temi quali il futuro del Cristianesimo l’unità in Europa la faccio in Ucraina l’immigrazione rifugiati fino alla fine dei cologica cui ...