Ultime Notizie Roma del 28-04-2023 ore 10 | 10

(Di venerdì 28 aprile 2023)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio la frazione demolisce l’impianto accusatorio delle indagini sulla presunta trattativa stato-mafia i giudici della sezione hanno confermato la soluzione per l’ex parlamentare Marcello Dell’Utri per gli ex attori del il generale dell’arma Mario Mori gli ufficiali dei Carabinieri Antonio subranni Giuseppe Dorno è riconosciuto la prescrizione per il boss di Cosa nostra Leoluca bagarella e per il medico Antonino Cina di tenuto vicino Totò Riina Silvio Berlusconi sta molto meglio anche per la prudenza è d’obbligo da presidente di Fininvest Mondadori Marina Berlusconi parla delle condizioni del padre ricoverato all’ospedale San Raffaele dal 5 aprile con un cauto ottimismo di motorini giorno ancoraggio una tenacia davvero esemplari ma sono stati molto importanti Anche ...