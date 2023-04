Ultime Notizie Roma del 28-04-2023 ore 07 | 10

(Di venerdì 28 aprile 2023)dailynews radiogiornale venerdì 28 aprile Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio troppe le essenze tre deputati della maggioranza mancano i voti a camera boccia la risoluzione sul Def un brutto scivolone come dice la Londra il premier Giorgia che costringe la maggioranza una Corsa contro il tempo per completare le procedure entro il primo maggio il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni Ring Jaco non Twitter il premier britannico riesci su un’app per l’accoglienza e scrivi di aver avuto col capo del governo di Londra un ampio e cordiale confronto sulle comuni sfide ringrazio il primo ministro del Regno Unito la calorosa accoglienza dice abbiamo avuto un ampio e cordiale confronto sulle comuni sfide dal contrasto all’immigrazione illegale alla Cooperazione economica industriale Lavoriamo insieme per rafforzare nostre già solide e ...

Isole ecologiche e mini gazebo per risolvere il problema dei rifiuti delle utenze non domestiche - in primis bar e ristoranti - nelle strade del centro storico e di tutta l'area della Città eterna ...Giorno 429 della guerra in Ucraina . Raid notturni in diverse città ucraine hanno caratterizzato la notte appena trascorsa. A riferirlo sono state le stesse autorità di Kiev che avrebbero contato ...'Si va avanti con riunioni di minuto in minuto', chiarisce Vincenzo De Luca a Santa Lucia presentando il piano Scudetto della Regione. Nonostante ieri mattina non fosse ancora ufficiale lo spostamento ...

Ucraina, ultime notizie. I russi scavano trincee per fermare i carri armati di Kiev. Telefonata ... Il Sole 24 ORE

Nella puntata di Uomini e Donne di oggi, venerdì 28 aprile, assisteremo all'ultima parte delle registrazioni di sabato 22 aprile. Luca Daffré sarà tra i protagonisti del centro studio e verrà mostrata ...