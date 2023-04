Ultime Notizie – Ponte 1° maggio | traffico da bollino rosso sulle strade italiane

(Di venerdì 28 aprile 2023)del 1°da. In occasione del prossimo lungo fine settimana di sabato 29 e domenica 30 aprile, al quale si collega la festività di lunedì , si prevede infatti un significativo incremento della circolazione stradale verso le principali località di villeggiatura, con anche una previsione diintenso in occasione dei rientri di quanti hanno potuto approfittare di alcuni giorni di riposo infrasettimanali. Iri flussi didasono attesi, spiega la Polizia di Stato, già per il pomeriggio di venerdì 28 aprile a cui si aggiungono previsioni di pari intensità anche per la mattinata di ...

Ci sarà un processo in Spagna per la morte delle 13 studentesse Erasmus, di cui sette italiane, sul pullman che si schiantò il 20 marzo 2016 in autostrada in Catalogna. Ora, dopo ...Un quesito al Csm per definire le linee guida da seguire a partire dai primi di giugno, quando la Procura di Napoli rimarrà senza capo e senza vicario. È questo il senso del quesito firmato dal ...Nella bagarre infinita tra il ministero dell'Ambiente e la Regione per la nomina dei presidenti dei parchi nazionali del Cilento e del Vesuvio, quest'ultimo sembra avere la peggio. Dopo il balletto ...

Ucraina, ultime notizie. I russi scavano trincee per fermare i carri armati di Kiev. Telefonata ... Il Sole 24 ORE

L’americano Copeland è pronto a trascinare Pistoia nel finale di stagione: "Sto lavorando molto sugli errori. Sappiamo cosa fare" ...Con gli episodi usciti al cinema negli ultimi anni, la saga di Star Wars ha conosciuto una seconda giovinezza, facendo addirittura presa sui bambini, tra cui la figlia di Rachel Weisz e Daniel Craig!