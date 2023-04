Ultime Notizie – “Ora basta persecuzioni e schizzi fango”

(Di venerdì 28 aprile 2023) (di Elvira Terranova) – “Ora spero che, finalmente, questa persecuzione al generale Mario Mori e agli ex ufficiali del Ros sia finita. Per sempre”. A parlare, in una intervista all’Adnkronos, è l’avvocato Basilio Milio, che con il collega Francesco Romito ha difeso il generale Mario Mori e il colonnello Giuseppe De Donno nel processo sulla trattativa tra Stato e mafia. Ieri, alla pronuncia dei giudici della Cassazione, Milio era accanto a Mori. “Il generale mi ha guardato, mi ha dato una forte stretta di mano e si è complimentato”, racconta all’indomani della sentenza. Se nel processo di appello le accuse per gli ex alti ufficiali del Ros dei carabinieri Antonio Subranni, Mario Mori e Giuseppe De Donno erano cadute “perché il fatto non costituisce reato”, i giudici della sesta sezione si sono spinti oltre, annullando senza rinvio la decisione in secondo grado dei colleghi di Palermo ...

Pioggia di missili russi sull'Ucraina. 'Cinque del mattino, Uman. Bombardamenti deliberati su edifici a più piani dove famiglie con bambini dormivano tranquillamente. No, questi non sono ricordi dei ...TEMI: calendario scolastico calendario scolastico friuli calendario scolastico fvgfriuli venezia giuliafvg scuola friuli scuole friuliApprovato il calendario ...TEMI: eventi friuli fai friuli venezia giulia fai un giro in vignafriuli vigneti friuliApprovato il calendario scolastico in Fvg: si partirà il 13 settembre Torna Fai un giro ...

Guerra Ucraina Russia. Attacchi russi, diversi morti. Zelensky: Mosca ne risponderà. LIVE Sky Tg24

La mostra si apre con lo sguardo di una bambina per chiudersi con l'ultima produzione, il progetto per Lamborghini che abbiamo reso museale". In mostra fotografie in bianco e nero di grande formato ...Allenamento Lazio: prove tattiche a -2 dalla sfida con l’Inter. Ecco il report dell’allenamento odierno della squadra capitolina Tramite i... Calciomercato20 minuti fa Calciomercato Lazio: o l’esterno ...