Ultime Notizie – “Mio marito distrutto da accuse infamanti”

(Di venerdì 28 aprile 2023) (di Elvira Terranova) – “Chi ha combattuto, senza termini, la mafia è stato mio, Nicola Mancino. Me lo hannocon, con dieci anni di bugie. Mioè stato il nemico numero uno della mafia, vorrei che fosse chiaro”. A parlare con l’Adnkronos è la signora Gianna Di Clemente, moglie dell’ex Presidente del Senato ed ex ministro dell’Interno, Nicola Mancino, che fu prima indagato e poi imputato nel processo di primo grado per la trattativa tra Stato e mafia, con l’accusa di falsa testimonianza. I pm lo iscrissero nel 2012 nel registro degli indagati dopo un interrogatorio a Palermo. La Procura riteneva che Mancino, il giorno dell’insediamento al Viminale il primo luglio 1992 sapesse della trattativa che prevedeva di cedere al ricatto dei boss in cambio della rinuncia ...