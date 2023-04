Ultime Notizie – Mes | cresce pressing su Italia | anche Bce chiede ratifica

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 28 aprile 2023) “Sarebbe bene” che l’sse la riforma del Meccanismo Europeo di Stabilità (Mes). Il consiglio è arrivato direttamente dalla presidente della Bce Christine Lagarde, che oggi ha partecipato all’Eurogruppo convocato dalla presidenza svedese alla Scandinavian Xpo, un gruppo di capannoni nei pressi di Arlanda, l’aeroporto di Stoccolma. Un’ambientazione di sicuro a buon mercato e quindi benefica per il contribuente svedese, ma talmente ‘frugale’ che la stessa ex ministra francese, ringraziando, come d’uso, la presidenza di turno dell’Ue per l’ospitalità, non ha potuto fare a meno di specificare che “in realtà” i ministri e i dirigenti delle istituzioni Ue si sono ritrovati “vicino a Stoccolma”. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, mentre era in corso l’Eurogruppo, era bloccato a Roma, per rimediare alla bocciatura, ieri in Aula, ...