Ultime Notizie – Incoronazione Carlo III | due le carrozze per il re | ecco perché

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 28 aprile 2023) Dueper il re. Interrompendo una tradizione lunga secoli, il prossimo 6 maggioIII e Camilla, la mattina dell’, viaggeranno da Buckingham Palace all’Abbazia di Westminster nella carrozza del Giubileo di Diamante, la Diamond Jubilee State Coach. Utilizzando invece la tradizionale, ma molto più scomoda, Gold State Coach, solo per il viaggio di ritorno. Creata per la Regina Elisabetta II per commemorare il 60° anniversario del regno di Sua Maestà nel 2012, la Diamond Jubilee State Coach ha sempre e solo trasportato la Sovrana, occasionalmente accompagnata dal consorte o da un Capo di Stato in visita. Si tratta di una carrozza più moderna e confortevole, dotata di aria condizionata e finestrini elettrici. A trainarla saranno sei Windsor Grey, i cavalli grigi tradizionalmente utilizzati dalla royal family per ...