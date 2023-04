Ultime Notizie – Gas | prezzo scende ancora | stop aumenti o rischio rialzi?

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 28 aprile 2023) (Adnkronos) – Ildel gas viaggia sotto i 40 euro per megawattora: i futures sul benchmark di riferimento europeo, ad Amsterdam, scendonoe lanciano segnali positivi per il settore energetico. Al 21 aprile, l’Osservatorio dei conti pubblici ha segnalato che il gas ha perso il 4% dal mese precedente,ndo del 54% dal periodo pre-guerra. Ildel gas continua are, a dimostrazione che il settore energetico non dà più la spinta all’inflazione, la quale infatti resta alta nella sua componente core (al netto di alimentari ed energetici) in Europa. Le ottimistiche prospettive per i consumatori europei poggiano sui dati rincuoranti relativi agli stoccaggi: a fine inverno 2023, infatti, le riserve di gas in Europa sono piene oltre la metà (57%). Una domanda debole a fronte di ...