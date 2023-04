Ultime Notizie – Gas | ad aprile rischio aumenti bolletta del 28%

(Di venerdì 28 aprile 2023) Rischi di aumento per ladel gas. Stando ai dati diffusi da Facile.it, adla tariffa del gas per una famiglia tipo nel mercato tutelato potrebbe salire di circa il 28% rispetto a quella di marzo. Se le stime venissero confermate, quindi, a parità di consumi, la spesa di una famiglia tipo (calcolata su un consumo mensile di 116 Smc) passerebbe da circa 87 euro a 112 euro al mese, con un aumento di quasi 25 euro che, su base annua, diventerebbero poco meno di 300 euro. Il rincaro, secondo l’analisi del comparatore, è dovuto alla variazione dell’aliquota negativa della componente tariffaria U2C come previsto dal Decreto-legge 34/2023; secondo la disposizione recentemente entrata in vigore, ad2023 tale aliquota verrà applicata in misura pari al 35% rispetto al primo trimestre 2023; dati alla mano, quindi, ...

'Mi sento bene, in questepartite ho ritrovato anche quella leggerezza che mi era mancata in ...99/mese Roma: tutte leSerie A: tutte leCalcio: tutte le28 aprile - 10:...'Si tratta del mio film più autobiografico e sincero, quello in cui parlo maggiormente di me e in modo tutt'altro che pudico'. Parola di Pupi Avati , che in La quattordicesima domenica del tempo ...I principali listini sono appesantiti dal comparto immobiliare ( - 0,5%) e dalle utility ( - 0,4%), questecon il prezzo del gas in rialzo. Ad Amsterdam le quotazioni salgono dell'1,2% a 39,6 ...

Guerra Ucraina Russia. Ondata di attacchi russi. Zelensky: "Mosca ne risponderà". LIVE Sky Tg24

Dopo l'installazione delle patch Microsoft di aprile 2023 non è più possibile accedere a Windows 10 e Windows 11 usando account utente locali.Oltre a quello dell'ultima partita in casa, c'è il raggiungimento della salvezza totale , senza rischi di spareggio ( alle rossoblu basta un solo punto per avere la matematica). poi c'è da compiere la ...