Ultime Notizie – “Felice per esito processo | dispiace che molta gente non ci creda”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 28 aprile 2023) “Sono moltoche si sia interrotta questa brutta, bruttissima catena trattativa-Stato-mafia che ha fatto soffrire persone che conosco personalmente. Mimoltissimo chenon ci voglia credere, quando le persone si mettono in testa una cosa è difficile scollargliela dalla mente. Sono come un gregge che va dietro al capobranco”. E’ l’analisi di Rita Dalla Chiesa che, in un’intervista all’Adnkronos, fa alcune considerazioni sulla sentenza della Cassazione di ieri, che ha messo la parola fine alper la trattativa Stato-mafia confermando le assoluzioni per gli ex Ros Mori, Subranni e De Donno e per l’ex senatore Dell’Utri. “Subranni, Mori, sono persone che non avrebbero mai meritato di soffrire quello che hanno sofferto, loro e le loro famiglie, per essere stati sbattuti ...