Ultime Notizie – F1 Gp Baku 2023 | pole di Leclerc

(Di venerdì 28 aprile 2023) Ferrari inposition nel Gp dell'Azerbaigian in programma domenica sul circuito cittadino dicon Charles. Il pilota monegasco ha preceduto le due Red Bull di Max Verstappen, distante 188 millesimi, e Sergio Perez, a 292 millesimi. Quarto posto per l'altra rossa di Carlos Sainz, a 813 millesimi dal monegasco. Quinta la Mercedes di Lewis Hamilton. Per il monegasco si tratta della 19/ain carriera, la terza sul circuito die la primastagionale per la Ferrari, in 1.40.203. Sesto posto per Fernando Alonso (Aston Martin) seguito da Lando Norris (McLaren), Yuki Tsunoda (AlphaTauri), Lance Stroll (Aston Martin) e Oscar Piastri (McLaren) a chiudere le prime dieci posizioni della griglia di partenza della gara di domenica.