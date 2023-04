Ultime Notizie – Def | tensione durante dichiarazioni voto Senato

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 28 aprile 2023) Sono iniziate alledisul Def, dopo il via libera alla Camera con 221 voti favorevoli in una seduta ad alta, caratterizzata anche dal malore accusato da Angelo Bonelli. La prima a parlare è stata la senatrice Michaela Biancofiore (Civici Italiani – Noi Moderati), che ha voluto puntualizzare come “il centrodestra anche all’opposizione non ha mai fatto mancare i suoi voti sullo scostamento di bilancio”, con riferimento a quanto successo ieri alla Camera. Parole più volte interrotte dai brusii dell’opposizione. Con il presidente La Russa che ha chiesto più volte di lasciar terminare la senatrice. “Vedo che oggi c’è nervosismo”, ha detto la seconda carica dello Stato, che poi ha ripreso la senatrice del M5S Alessandra Maiorino. Da parte sua Biancofiore ha usato l’ironia: “C’è una ...