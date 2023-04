Ultime Notizie – Def | clima infuocato a riunione gruppo FI

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 28 aprile 2023) Assemblea di fuoco, quella di oggi dei deputati di Forza Italia, convocati a Montecitorio per fare il punto dopo il passo falso di ieri della maggioranza sul Def, andata sotto sullo scostamento di bilancio a causa di 45 assenze nel centrodestra (a cominciare da quelle di 14 parlamentari azzurri), che hanno messo in imbarazzo il governo e il suo premier Giorgia Meloni. Raccontano di uno vero e proprio scontro tra Paolo Barelli e Alessandro Cattaneo, che avrebbe dato la stura, come un vaso di Pandora, a vecchi rancori legati alla ‘rivoluzione interna’ al partito decisa da Silvio Berlusconi mesi fa, quando si consumò la rivincita dell’ala governista. Oggi, riferisce un azzurro che vuole mantenere l’anonimato, la situazione si sarebbe capovolta. Ad accendere le polveri durante ladelforzista Barelli che in apertura dei lavori, ...