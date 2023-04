Ultime Notizie – Da 2024 assegno di inclusione | il ‘nuovo’ reddito di cittadinanza | chi ne ha diritto

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 28 aprile 2023) Dalarriva l’di, ildi. Ma cosa cambia? E chi ne ha? “Misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro” – si legge nella bozza del decreto Lavoro. – “sarà riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti, di nuclei familiari con disabilità” o con minorenni. Inoltre, con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di un valore dell’Isee in corso di validità, non superiore a euro 9.360 e un valore delfamiliare inferiore ad una soglia di euro 6.000 ...