Ultime Notizie – Busta paga aprile 2023 | a chi spettano nuovi bonus

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 28 aprile 2023) Adstipendio più alto per chi ha lavorato durante le feste. Come da normativa, infatti, il lavoro festivo merita una maggiorazione inin percentuale variabile a seconda del settore d’impiego. Il fatto che adci siano state diverse festività aiuta a guadagnare di più: se da una parte coloro che hanno goduto del giorno di riposo garantito nei giorni di festa non devono temere un taglio della, in quanto l’assenza verrà retribuita come un normale giorno di lavoro, dall’altra chi in accordo con il datore di lavoro ha prestato regolare attività lavorativa ha diritto a un aumento che, ad esempio, nel settore commercio equivale al 30% dello stipendio, mentre per chi lavora in alberghi e ristoranti è del 20%. Come ci ricorda Money.it, però, non ...