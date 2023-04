Inalla legge anti - gay. Il presidente del paese africano, Yoweri Museveni, ha bloccato l'entrata in vigore della severissima ...FIRMA QUI LA PETIZIONE "ALLA LEGGE CONTRO L'OMOSESSUALITA'" Di seguito il testo della petizione ospitata sul sito All Out per chiedere al Presidente della Repubblica dell'Yoweri ...Dal rifiuto del presidente africano di firmare il provvedimento alla strage di persone in cerca di aiuti alimentari in Yemen, i principali fatti della settimana che hanno avuto meno rilevanza sulla ...

Uganda, stop (per ora) alla legge anti-gay - Luce Luce

We should address corruption and plug areas of wastage that have affected the country’s ability to deliver services to the population ...The surgeons warn that the government’s delay in deploying medical interns after a nearly nine-month stretch would break the chain of recruitment of doctors ...